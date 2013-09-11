Излишняя чистоплотность грозит болезнями мозга

Излишняя чистоплотность может быть связана с повышенным риском развития болезни Альцгеймера. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Кембриджского университета.

В ходе исследования ученые обнаружили, что в странах с высоким уровнем санитарных условий наблюдаются более высокие показатели распространенности этого заболевания. В частности, в развитых странах (например, в Великобритании) пациентов с болезнью Альцгеймера на 10% больше, чем в Кении и Камбоджи, независимо от продолжительности жизни.

По мнению ученых, объяснение кроется в том, что стремление полностью обезопаситься от микробов нарушает работу иммунной системы. Нарушается выработка и активность белых кровяных клеток. Дисбаланс может привести к воспалению головного мозга и болезни Альцгеймера.

likar.info