Осенью включайте в рацион горячие супы

Осень в самом разгаре. Какой рацион предпочесть для этого времени года? Диетологи рекомендуют пять правил, которых необходимо придерживаться осенью, чтобы обзавестись полезными привычками и улучшить силуэт, пишут иностранные СМИ.

1. Включите в ваш рацион полноценные горячие блюда – овощные супы из капусты, сельдерея, болгарского перца и томатов, тушеную капусту с небольшим количеством масла, печеную в пароварке или на гриле рыбу и куриные грудки.

2. Не забывайте про углеводы, потому что осень – не самое удачное время, чтобы полностью от них отказаться. Возьмите за привычку ежедневно съедать хотя бы одну порцию зерновых. Предпочтение отдавайте грече, пшену, коричневому рису и киноа. Менее удачным выбором будет манка, белый рис и пшеничная каша.

3. Сокращайте посиделки за чаем со всеми сопровождающими его обычно сладостями. Даже зефир, мед и пастила - продукты несомненно полезные - сильно увеличивают объем потребляемых за день калорий. Сладости нужно есть не чаще двух раз в неделю.

4. Избавьтесь от вредной привычки наедаться перед сном. Основной прием пищи должен приходиться не на вечер, а на середину дня. 3-5 разовое питание – то, что надо осенью.

5. Позаботьтесь о том, чтобы каждый прием пищи включал в себя полноценные белки, немного сложных углеводов и какой-либо источник пищевых волокон и витаминов. Избегайте фастфуда.