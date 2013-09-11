Новая диета: днём - вегетарианец, вечером - мясоед

Марк Биттман предложил следующую схему питания - днем строго веганский рацион, а вечером - свободный, рассказывает News.com.au. Свою диету он назвал VB6 (дословно: "Веган до шести часов вечера").

Итак, в течение дня разрешается есть только овощи. А вот после 6 вечера можно съесть и чизбургер, и стейк, и жирный шоколадный мусс, правда, в умеренных количествах. Веганство предполагает полный запрет на все животные продукты. То есть человек может есть только овощи, фрукты и злаковые. Все они богаты клетчаткой и питательными веществами.

63-летний Биттман заявляет: подобная диета помогла ему сбросить 15% массы тела и спасла его от надвигающегося диабета. За месяц он потерял 6 килограммов и еще 11 килограммов в последующие месяцы. В своей книге, уже ставшей бестселлером в США, Биттман собрал 60 веганских рецептов для обеда и завтрака.

Но у системы есть одно "но". Это не быстрое решение для желающих похудеть. В данном ключе нужно питаться всю жизнь. Как отмечают врачи, действительно, сокращенное потребление насыщенных жиров снижает риск ожирения, диабета и болезней сердца. Хотя лучше, на самом деле, съедать тяжелую пищу (яйца, бекон) на завтрак. В начале дня организму в особенности требуются силы. А вот в обед и на ужин можно приготовить овощи.

meddaily.ru