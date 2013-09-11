Чёрный чай укрепляет зубы

Британский стоматолог Керри Ракстон (Carrie Ruxton) доказал, что чай чрезвычайно полезен для зубов и десен. Несмотря на то, что зубы любителей чая не отличаются идеальной белизной, их состояние гораздо лучше, чем у тех, кто не любит чай.

Многолетние наблюдения показали, что после чашки черного чая в ротовой полости снижается концентрация бактерий двух видов: Streptococcus mutans и Lactobacillus — именно тех, которые вызывают кариес и воспаление десен. Если пить чай 3–4 раза в день, концентрация этих опасных бактерий будет оставаться низкой, и они не причинят значительного вреда зубам и деснам.

Зелёный чай в меньшей степени обладает антибактериальными свойствами, однако он помогает нормализовать давление и избавиться от лишнего веса. Для максимального эффекта Керри Ракстон рекомендует чередовать оба вида чая.

kedem.ru