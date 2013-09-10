Киргизстан снял карантин относительно бубонной чумы

Киргизстан снял карантин, введенный в связи со случаем выявления бубонной чумы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

“По информации Посольства Украины в Киргизской Республике, 5 сентября этого года Министерство здравоохранения Киргизстана сообщило о полном снятии карантина, который был введен в связи со случаем выявления бубонной чумы в упомянутом районе и локализацией болезни”, - сказал Перебийнис.

По его словам, учитывая это, МИД Украины снимает свои предостережения для граждан Украины относительно посещения Ак-Суйского района Иссык-Кульской области.

Как сообщал УНИАН, 26 августа накануне министр здравоохранения Киргизстана Динара Сагинбаева официально подтвердила случай гибели человека от чумы в республике - в Ак-Суйском районе умер 15-летний подросток.

Чума - острое карантинное заболевание, которое переносится грызунами, относится к особо опасным инфекциям. Природные очаги чумы есть на всех материках земного шара, кроме Австралии. На территории Киргизии есть три природных очага возникновения чумы, в частности в высокогорных районах Иссык-Кульской области. Предыдущий случай заболевания человека чумой в Киргизии был зафиксирован более 30 лет тому назад.