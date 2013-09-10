Как нормализовать кислотность желудка

Каким способом можно нормализовать кислотность своего желудка. Как повышенная, так и пониженная кислотность опасна для желудка. На ранней стадии можно регулировать ее самостоятельно с помощью диеты, пишут иностранные СМИ.

Слишком высоко.

Чем опасно? Когда желудок выделяет больше кислоты, чем нужно, возрастает риск язвенной болезни. Кроме того, повышенная кислотность сопровождается чрезмерной нервозностью, изжогой, чувством дискомфорта и болью в области желудка, возникающей между приемами пищи.

Что поможет? Необходим прием успокаивающих и обволакивающих слизистую средств: отвара льняного семени, настоя овсяных хлопьев, овсяного или ягодного некислого киселя. Хорошо действует курортное лечение минеральными водами или ежедневный прием таких вод, как Бжни, Боржоми, Джермук, Славяновская, Смирновская, Московская, Кашинская. Необходимо пить их в теплом виде, по стакану за полтора часа до еды.

Следует отказаться от кислых овощных и фруктовых соков, квашений, маринадов. Хорошо употреблять приготовленное на пару нежирное мясо или рыбу, свежие молочные продукты, жидкие слизистые супы и каши, протертые тушеные овощи, яичные белки.

Чересчур низко.

Чем опасно? О пониженной кислотности желудочного сока свидетельствуют отсутствие аппетита, частый стул, диарея. Они указывают, что желудок не справляется со своей работой, часть пищи просто не усваивается. Соответственно, органы и ткани недополучают полезных веществ.

Что поможет? Нужно регулярно пить кислые овощные, ягодные и фруктовые соки, например, 100 мл сока квашеной капусты перед завтраком, стакан подслащенного клюквенного сока перед обедом, 100 мл разведенного напополам с водой сока лимона с медом в полдник и 100–200 мл томатного сока перед ужином. Желательно регулярно (2–3 раза в день) за 15–20 мин до еды пить по стакану теплой минеральной воды Бадамлы №4, Арзни, Ессентуки №4 или №17, Угличская, Друскининкай.

Для улучшения состояния слизистой желудка полезны настои и отвары шиповника, корня солодки, сушеницы, ромашки натощак. Диета должна быть щадящей. Овощи и фрукты только тушеные, а еще лучше запеченные. Следует отказаться от капусты, бобовых, свеклы, пшенной и ячневой каш и других блюд, где содержится грубая клетчатка. В рационе не должно быть жареных, острых и жирных блюд, консервантов. В первую очередь исключаются колбасные изделия и другие копченые мясопродукты. Очень полезно дробное питание (4–6 раз в день) небольшими порциями.

Причем одним из приемов пищи может стать печеное яблоко с творогом, или вареное яйцо, или кусочек сыра с белым хлебом из муки тонкого помола.