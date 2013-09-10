В Гватемале автобус рухнул в пропасть, погибли 30 человек

Не менее 30 человек погибли на западе Гватемалы при падении автобуса в пропасть, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Инцидент произошел рядом с городом Сан Мартин Хилотепеке в 60 километрах от гватемальской столицы. Травмы различной степени тяжести получили 50 пассажиров.

Полиция ведет расследование обстоятельств инцидента.