В Гватемале автобус рухнул в пропасть, погибли 30 человек
10:19, 10 сентября 2013Зарубежные новости
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Травмированы 50 пассажиров
Не менее 30 человек погибли на западе Гватемалы при падении автобуса в пропасть, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Инцидент произошел рядом с городом Сан Мартин Хилотепеке в 60 километрах от гватемальской столицы. Травмы различной степени тяжести получили 50 пассажиров.
Полиция ведет расследование обстоятельств инцидента.
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