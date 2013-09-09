Долги ухудшают здоровье и психику

Финансовые долги ухудшают физическое и психическое здоровье человека и могут быть причиной повышенного кровяного давления. Об этом говорят результаты исследования, проведенного учеными Северозападного университета под руководством Элизабет Свит.

В эксперименте участвовали 8,4 тыс. людей в возрасте 24-32 года. 20% из них имели значительные финансовые задолженности и не знали, как их погасить. Анализ состояния здоровья всех участников эксперимента показал, что у злостных должников понижена стрессоустойчивость, отмечается повышенное диастолическое кровяное давление. Они отметили ухудшение здоровья в целом.

likar.info