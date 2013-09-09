Творог - лучший источник кальция

Творог – продукт универсальный. Каждый народ употребляет свой творог — кто-то соленый, кто-то смешанный с молоком. По питательной ценности творог выше всех молочных продуктов по усвоению и содержанию белка, пишут российские СМИ.

Именно в твороге белки легко расщепляются на аминокислоты, которые несут человеку колоссальную пользу.

Благодаря легкому усвоению творога его рекомендуют принимать детям, людям восстанавливающимся после болезней, а также пожилым людям. Всевозможные рецепты запеканок, сырники, пирожки с творогом - это пища, которая не знает запретов.

Даже при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, творог не просто не запрещают, но и рекомендуют. Творог не раздражает желудок и не влияет на кислотность, а жиров содержит совсем немного.

Жирный творог считается до 18% жирности, а обезжиренный — 0,5%.

Помимо незаменимых аминокислот, в твороге кладезь витаминов - А, Е, Р, В2, В6, В12.

В твороге содержится фолиевая кислота, соли кальция, магния, натрия, железа, меди, цинка, фтора и фосфора. Вот почему творог так легко усваивается.

Лучший источник кальция для беременных и кормящих женщин и детей с 5 месяцев — это творог. Творог необходим для роста костной ткани и ее восстановления после травм. Творог полезен для работы сердца, нервной системы и для кровообразования.

Если вы мечтаете улучшить обмен веществ или произвести очищения организма — устраивайте разгрузочные дни на твороге (100-150 г творога со сметаной 3-4 раза в день).

Но больше 150 г творога за один раз не стоит есть, веди наш организм усваивает не более 35 граммов чистого белка сразу, а это и есть 150 г творога.

Улучшить состояние кожи, повысить общий тонус и избавиться от лишнего веса можно чередуя разгрузочные дни раз в неделю - творожные, рыбные, овощные, фруктовые.