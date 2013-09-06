В Индии жертвами ДТП стали 13 человек

Не менее 13 человек погибли и еще десять получили ранения в пятницу в ДТП с участием автобуса в штате Керала на юге Индии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Hindustan Times.

Среди погибших семеро детей. Врачи полагают, что число жертв аварии может увеличиться, так как часть пострадавших находится в критическом состоянии.

"Уже идентифицированы тела девяти погибших. Правительство сделает все, чтобы предоставить раненым лучшее лечение", - заявил журналистам министр транспорта штата Арьядан Ахмед.

По предварительной информации, водитель автобуса при обгоне значительно превысил разрешенную скорость и не справился с управлением. Сначала машина врезалась в дерево, а после упала с обрыва.