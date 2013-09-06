На помощь беженцам из Сирии нужно $3,5 млрд - ООН

В Организации Объединенных Наций заявили, что для урегулирования кризиса, вызванного бегством из Сирии более двух миллионов людей, нужно приблизительно 3,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщает украинская служба Би-Би-Си

Страны-доноры должны быть щедрыми и пересмотреть свой вклад в решение проблемы, заявила заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Валери Амос.

По оценкам ООН, два миллиона сирийцев бежали из страны, еще четыре миллиона вынуждены покинуть свое жилье, не пересекая государственную границу.

Ранее агентство ООН по делам беженцев предупреждало, что ситуация с беженцами может тяжело отразиться на соседних с Сирией странах и вызвать нестабильность во всем регионе.