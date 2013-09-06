Медитация: организм начинает сам себя лечить

По мнению американских учёных, медитация может вдвое снизить риск инфаркта, потому что эта техника помогает саморегулированию организма, и тело начинает буквально лечить себя само. Другие исследования доказывают, что медитация помогает расслабиться, снять стресс, улучшить память, защититься от психических заболеваний и даже избавиться от боли.

Восточными практиками, такими, как йога и медитация, сегодня мало кого удивишь. Начиная с 60-х, Запад очень увлёкся этими техниками. Например, популяризации медитации значительно способствовали участники группы «Битлз», которые посвятили немало времени освоению медитации – искусства освобождения ума путём осознанности и концентрации.

С тех пор наука провела немало исследований относительно того, как медитация влияет на человека. Была обнаружена связь между медитацией и изменениями в обмене веществ, кровяным давлением, мозговой активностью, психическими процессами. И вот к числу научных работ на эту тему прибавилась ещё одна — от исследователей из Медицинского колледжа Висконсина (США).

Они решили рассмотреть влияние трансцендентальной медитации, то есть, медитации, которая концентрирует внимание человека на звуке (например, на звуке «Ом» или любой другой мантре). Исследователи предложили больным-сердечникам практиковать трансцендентальную медитацию дважды в день в течение 20 минут. В итоге среди группы медитирующих почти вполовину снизились случаи инсульта, инфаркта или смерти от любой причины. Результат впечатляющий: смертность была на 48% ниже по сравнению с членами контрольной группы, выполнявшей традиционные рекомендации (её участники посещали "школу здоровья", где им рассказывали о здоровом питании и физкультуре).

Медитирующие отмечали снижение уровня стресса и раздражительности, у них также снижалось и давление. Руководитель исследования, директор Institute for Natural Medicine and Prevention Роберт Шнейдер говорит о том, что медитация включает скрытые ресурсы организма, и он начинает лечить себя сам. Исследователь также подчеркнул закономерность: чем больше человек медитирует, тем ниже риск сердечно-сосудистых заболеваний.

И это вполне логично. Разные исследования доказывали, что медитация – один из лучших способов релаксации, снятия стресса (а именно стресс зачастую становится причиной множества наших недугов). Когда исчезает лишнее напряжение, тело может потратить освободившуюся энергию на самовосстановление.

Между тем, у медитации есть ещё одно непревзойдённое свойство: она освобождает не только физические, но и умственные резервы. Это происходит за счёт роста способности к концентрации внимания и освобождения ума от обилия ненужной информационной шелухи. Для того чтобы понять, как это происходит, вовсе необязательно обращаться к индийским или китайским философским трактатам. Можно воспользоваться трудами знаменитого западного современника – знаменитого режиссёра Дэвида Линча. Он убеждён, что секрет популярности его фильмов, многие из которых признаны культовыми – в том неисчерпаемом источнике идей, которые дарит медитация. Финчер настолько убеждён в этом, что даже выпустил книгу – «Поймать большую рыбу. Медитация, осознанность и творчество».