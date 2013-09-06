Определен самый опасный возраст
11:49, 06 сентября 2013Зарубежные новости
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Женщины до 30 лет подвержены инсультам
Мужчинам необходимо внимательно следить за состоянием своего здоровья после сорока лет, а женщине — до тридцати.
В медицинском Центре Здоровья в Техасе и в Хельсинкском университете в Центральной больнице проанализировали несколько тысяч историй болезней. Во внимание были взяты данные, касающиеся разных полов и рас. Выяснилось, что наиболее подвержены инфаркту и инсульту женщины, которым не исполнилось еще и тридцати лет, мужчины же, как правило, перешагнули сорокалетний рубеж.
По словам ученых, могут быть и исключения, но достаточно часто причиной тяжелых болезней, вирусных инфекций, других патологий здоровья становится снижение иммунитета, курение, поражение гипертонией, а также фактор ожирения. пишет Росбалт
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