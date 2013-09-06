Родителям категорически нельзя кричать на подростков

Родители, имеющий привычку кричать на детей-подростков , сами того не зная, повышают риск развития депрессии и проблемного поведения у ребенка, пишет The Daily Mail. Даже если в целом у родителей тесная связь с дочерью или сыном, невоздержанность в словах (крик, ругательства, попытки унизить) негативно влияет на эмоциональное развитие подростка.

Американские эксперты из Университета Питтсбурга специально изучили 976 семей. Оказалось, многие из родителей перешли от физических методов воспитания к вербальным, когда ребенок вошел в подростковый период. Они довольно часто грубили детям-подросткам (почти в 50% семей). Так, когда отец или мать кричали на 13-летнейго подростка, у ребенка впоследствии появлялись отклонения в поведении и эмоциональном фоне.

В возрасте 13-14 лет у подростков диагностировалась депрессия, они плохо вели себя в школе, лгали, крали и дрались. Агрессивность родителей, путь даже только вербальная, провоцировала вспышки гнева, раздражительность и воинственность у подростков.