При насморке сморкание лучше помогает, чем промывание

Если человек действительно обладает слабым иммунитетом и особо подвержен инфекционным простудным заболеваниям, то ряд специалистов рекомендует, наряду с регулярным проветриванием помещений и прогулками на свежем воздухе, еще и так называемую неспецифическую профилактику гриппа и ОРВИ - метод полного промывания носовой полости. К примеру, среди детей подобная превентивная мера, по результатам наблюдений, позволила значительно снизить заболеваемость, пишут иностранные СМИ.

Однако здесь тоже может возникнуть двоякая ситуация. Представьте себе, что нос - это коридор, а там находятся "комнаты" - гайморовы пазухи, все околоносовые пазухи, решетки, слуховая труба с барабанной полостью. Получается, как будто ведро воды выливается в этот "коридор". Да, коридор, может быть, немножко и станет почище. Но часто бывает эта грязная вода затекает в слуховую трубу и оттуда в барабанную полость, что приводит к отитам.

Поэтому необходимо очень внимательно смотреть показания, противопоказания. Также в случае нарушения пропорций существует опасность ожога слизистой. Нужно обязательно выбирать способ давления.