Что делать при потливости ног

Есть несколько народных рецептов, которые могут просто и быстро избавить вас от чрезмерного потоотделения на ногах. Единственное условие: их необходимо применять системно – тогда они будут давать достаточно выраженный эффек, пишут российские СМИ.

Настой березовых почек.

Настой березовых почек помогает справиться с проблемой. Его готовят на спирту. Возьмите стеклянную емкость и добавьте в нее 50 г березовых почек, залейте половиной литра водки и настаивайте десять суток в холодном месте. Периодически емкость нужно встряхивать. Полученный настой цедят и используют для лечения.

Настой наносят на ватный диск или кусочек бинта и тщательно протирают им стопу, уделяя особенное внимание коже вокруг пальцев. Делают не менее трех процедур в день. Курс терапии обычно составляет две недели, но облегчение наступает уже через три-пять дней. Прекращать лечение нельзя, необходимо полностью пройти весь курс.

Ванночка с отваром коры дуба.

Отвар коры дуба – это еще одно распространенное и эффективное средство для лечения чрезмерной потливости ног, необходимо делать с ним ножные ванночки.

Заварите в эмалированной кастрюле три столовые ложки коры на пол-литра воды, вскипятите, уменьшите огонь до минимального и варите четверть часа. Дайте настояться отвару пару часов, процедите и добавляйте в соотношении один к одному в горячую воду в тазу. Ноги предварительно помойте с мылом и поместите в готовую ванночку с отваром. Курс лечения - как минимум 10 процедур.