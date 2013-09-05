Сладкое способствует старению организма

17:42, 05 сентября 2013
Зарубежные новости
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Сахар связывает молекулы коллагена

Чем выше уровень глюкозы в нашей  крови, тем старше мы выглядим, считают учёные. Избыток сахара отражается не только на боках, но и состоянии кожи, в том числе и кожи лица. Опыт, поставленный нидерландскими специалистами, показал, что каждый лишний миллимоль сахара на литр визуально добавляет нам пять месяцев возраста. Чтобы  выявить это, специалимсты измерили сахар в крови у 602 человек. Затем  60 независимых наблюдателей должны были по фотографиям оценить возраст участников. Оказалось, что люди с нормальным уровнем глюкозы в крови выглядели в среднем на год моложе тех, у кого сахара было в избытке. Диабетики в среднем выглядели старше на полтора года.

Возможно, это происходит из-за того, что излишки сахара связывают молекулы коллагена, обеспечивающего упругость кожи. 
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