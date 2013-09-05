Нормальный вес высчитывают неправильно

В Медицинской школы Перельмана утверждают, что индекс массы тела нельзя использовать в качестве критерия нормы веса.

Специалисты поясняют, что данный показатель основан только на соотношении роста и веса, без учета процента жира в организме и других важных параметров, таких как распределение жировой массы, пропорциональное соотношение мышц и жира, а также гендерные различия в композиции тела.

Дело в том, что связь между ожирением и состоянием здоровья, казавшаяся очевидной, вовсе не так проста. В ряде случаев лишний вес, возможно, даже предохраняет от болезней: так, выяснилось, что у некоторых людей с явно повышенным ИМТ риск сердечно-сосудистых заболеваний ниже, а метаболический профиль даже лучше, чем у многих людей с идеальным весом. Это поистине удивительно – ведь всегда считалось, что любое ожирение крайне опасно для здоровья. Чтобы понять суть этого парадокса, потребуются дальнейшие исследования обменных процессов полных людей на молекулярном уровне. Хотя, например, в том, что скопление абдоминального жира (на животе) окращает жизнь, специалисты по-прежнему не сомневаются.