Американцы разработали циркониевое «окно в мозг»

Команда специалистов из Калифорнийского университета (UCRiverside) разработала неинвазивную альтернативу повторным краниотомиям (трепанациям черепа) - проницаемый для оптического излучения имплантат, вставляемый в свод черепа и позволяющий проводить неоднократную лазеротерапию заболеваний головного мозга, а также другие диагностические и терапевтические процедуры. Авторы назвали свою разработку «окном в мозг». Работа опубликована в журнале Nanomedicine: nanotechnology, biology, and medicine.

Имплантат создан из нанокристаллов стабилизированного иттрием циркония - керамического материала, применяемого в стоматологии и протезировании тазобедренных суставов. Этот материал отличается высокой биоинертностью и биосовместимостью, прочностью и эластичностью, что позволит будущим пациентам обходиться без защитного шлема, сообщает Медпортал

Эксперименты, проведенные на мышиной модели, показали, что, при исследовании мозга животных методом оптической когерентной томографии, сигнал, проходящий через имплантат, значительно усиливается по сравнению с прохождением через черепную коробку, что, делают вывод авторы, подтверждает возможность эффективного использования циркониевого «окна в мозг» для повторных диагностических и терапевтических процедур, в то числе с использованием лазерного излучения.

«Это первый, но играющий ключевую роль, шаг на пути реализации разрабатываемой нами инновационной концепции, цель которой - обеспечить оптический доступ к большим областям головного мозга пациентов тогда, когда это требуется, без необходимости в повторной краниотомии», - пишут авторы разработки.