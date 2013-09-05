В Пакистане - вспышка полиомиелита

Органы здравоохранения Пакистана подтвердили пять новых случаев полиомиелита в районе Северного Вазиристана и три в соседнем округе Банну. Еще двадцать случаев находятся под подозрением, сообщает Associated Press.

Жители региона, желающие привить своих детей, вынуждены подпольно привозить вакцину в отдаленные районы. Радикальные исламисты движения Талибан еще в июне 2012 года запретили прививать детей в подконтрольных им северо-западных провинциях Пакистана, заявив, что кампания является лишь прикрытием для операций западных спецслужб, которые стремятся либо стерилизовать население страны, либо организовать за ним слежку. Неоднократные расправы с вакцинаторами создали напряженную обстановку в регионе.



Медики и власти обеспокоены ситуацией, поскольку страна входит в разгар вирусного сезона и полиомиелит может распространиться по всей территории Пакистана. "Мы боимся, что полиомиелит распространится в другие районы и это сведет на нет наши успехи в борьбе с вирусом", - заявил доктор Элиас Дерри, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Сотрудники министерства здравоохранения запланировали привить 34 миллионов детей по всей стране, однако 1,5 миллиона детей так и не получили вакцины из-за угроз исламистов", - пояснил он.



Пакистан входит в тройку стран, в которых к настоящему времени не удалось искоренить полиомиелит. Кроме него в этот список входят Афганистан и Нигерия. В 2011 году Пакистан лидировал по уровню заболеваемости - там было зарегистрировано 173 случая полиомиелита, однако в 2012 году, по данным Global Polio Eradication Initiative, их число снизилось до 56. В течение 2013 года в Пакистане было зафиксировано 27 подтвержденных случаев полиомиелита, что поставило его на третье место после Сомали и Нигерии.



Напомним, что в декабре 2012 года властям Пакистана пришлось приостановить анти-полиомиелитную кампанию в стране в связи с гибелью девяти вакцинировавших детей волонтеров. Только 19 декабря в результате обстрела погибли трое сотрудников кампании, еще двое были ранены. За первые два дня кампании, 17 и 18 декабря, были убиты шестеро прививавших детей волонтеров. Кроме того, были отмечены многочисленные случаи обстрелов, из-под которых людям удалось спастись. Наибольшее число подобных инцидентов зафиксировано в провинциях Пешавар и Хайбер-Пахтунхва, а также в столице страны Карачи.

medportal.ru