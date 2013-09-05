Китай захлестывает эпидемия диабета
14:34, 05 сентября 2013Зарубежные новости
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Пограничное состояние у 50% взрослых
Комплексное исследование показало: в стране этот диагноз у 114 миллионов человек, пишет Diabetes.co.uk. Получается, более чем у каждого девятого взрослого китайца диабет, а каждый третий диабетик в мире - из Китая. Число людей с пограничным диабетом составляет примерно 50% взрослого населения.
В сравнении с другими станами, в Китае диабет больше распространен (11,6%), чем в США (11,3%). Основное отличие Китая в том, что здесь диабет развивается у людей с относительно низким Индексом массы тела (в Штатах у диабетиков индекс составляет 28,7, а в Китае - 23,7).
Плюс, диабет захватывает младшие возрастные группы. У 40% китайцев 18-29 лет пограничный диабет. Среди тридцатилетних китайцев таковых 47%. Судя по всему, в росте показателей диабета в Китае виновато питание. Плохое питание еще на стадии внутриутробного развития и в первые годы жизни вместе с перееданием во взрослой жизни приводят к катастрофическим последствиям, пишет Меддэйли.
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