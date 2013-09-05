Китай захлестывает эпидемия диабета

Комплексное исследование показало: в стране этот диагноз у 114 миллионов человек, пишет Diabetes.co.uk. Получается, более чем у каждого девятого взрослого китайца диабет, а каждый третий диабетик в мире - из Китая. Число людей с пограничным диабетом составляет примерно 50% взрослого населения.

В сравнении с другими станами, в Китае диабет больше распространен (11,6%), чем в США (11,3%). Основное отличие Китая в том, что здесь диабет развивается у людей с относительно низким Индексом массы тела (в Штатах у диабетиков индекс составляет 28,7, а в Китае - 23,7).