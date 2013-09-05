Индийские специи заражены опасным патогеном

Специи из Индии активно экспортируются во многие страны, включая США. В текущем году в Штаты привезли почти 700000 тонн специй. Американские эксперты засомневались в их безопасности, пишет Business Standard.

В частности, эксперты полагают, что специи заражены сальмонеллой, вызывающей отравление более чем у миллиона американцев в год. Помимо специй, зараженными бывают также мясо, рыба, птица, молоко, яйца, овощи.

Эксперты поместили в "черный список" около 200 индийских специй на основе анализа импортированных в 2009-2013 годах продуктов. В нем, в частности, оказались стручковый перец, тмин, молотый кориандр, куркума, сельдерей, базилик и перец. В общей сложности исследование сфокусировалось примерно на 20000 поставках продуктов. 7% из них были заражены.

На первом месте по заражению стояли товары из Мексики. На втором - из Индии. Чаще размолотые продукты из семян или листьев оказывались зараженными по сравнению с цельными продуктами из коры или цветов растений.