Вредные жиры - убийца №1

Ирландский кардиологический фонд подчеркивает: люди потребляют слишком много жирной, обработанной пищи, пишет The Independent. По мнению врачей, неправильное питание - основная причина смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Инфаркты, инсульты, - все это вызвано одним.

К примеру, в Ирландии две трети взрослого населения потребляют жиры в объеме, превышающем рекомендованную норму, говорит диетолог Янис Морриссей. А вот полезных жиров не достает. Последние делятся на мононенасыщенные и полиненасыщенные. Первые улучшают показатели холестерина, снижая риски сердечных недугов. Их можно найти в орехах, оливковом масле и авокадо. Вторые (преимущественно содержатся в маслах и растительной пище) - уменьшают вероятность болезней сосудов.

Особенно полезны полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 из жирной рыбы. Кислоты защищают от аритмии и снижают давление, предотвращают образование тромбов. Вредные жиры, напротив, повышают уровень холестерина и риск болезни сердца. Насыщенные жиры обычно связывают с черным мясом, а трансжиры - с обработанными продуктами.

meddaily.ru