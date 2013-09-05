Аномальный паводок на Амуре затопил 213 сёл и городов

Продолжающийся второй месяц паводок на Амуре затопил 213 сел и городов в трех регионах Дальнего Востока, более чем из половины населенных пунктов вода уже ушла, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минрегион РФ.

Аномальный паводок был спровоцирован прошедшими в июле в бассейне Амура сильными дождями. Первой пострадала Амурская область, затем Еврейская автономная область, в этих регионах вода уже уходит с затопленных территорий. Последним принял удар стихии Хабаровский край, где вода продолжает прибывать. По последним данным МЧС РФ, остаются затопленными 104 населенных пункта, 62 из них в Хабаровском крае.

"С начала паводка, по состоянию на 4 сентября 2013 года, в Амурской области было подтоплено 22 муниципальных образования (126 населенных пунктов), в Еврейской АО - 6 муниципалитетов (25 населенных пунктов), в Хабаровском крае - 7 муниципальных образований (62 населенных пункта)", - говорится в сообщении.

Повреждения жилищного фонда в министерстве называют значительными. Подтоплены сейчас либо были подтоплены ранее в общей сложности 11,1 тысячи жилых домов: 7,4 тысячи - в Амурской области, 2,3 тысячи - в Хабаровском крае, 1,4 тысячи - в Еврейской АО. Уточняется, что среди них 660 многоквартирных домов - 510 в Амурской области и 150 в Хабаровском крае.

По данным МЧС РФ, в настоящее время в зоне подтопления остаются 4,9 тысячи жилых домов, по-прежнему остаются в эвакуации более 14 тысяч человек.

Минрегион РФ также информирует, что от паводка пострадали около 1,2 тысячи социально-значимых объектов, большей частью в Амурской области. Остаются подтопленными 86 объектов ЖКХ, в том числе 28 котельных, 14 водозаборов, 48,8 километра теплосетей, сообщает министерство.

Как сообщал УНИАН, власти Автономной республики Крым обещают принять на отдых 150 детей из пострадавших от наводнений регионов России.

Об этом говорится в принятом в понедельник в Симферополе заявлении парламента и правительства АРК.

"Из районов Дальнего Востока продолжают поступать тревожные сообщения о разгуле стихии. В результате наводнения серьезно пострадали многие населенные пункты, чьи жители остались без крова, а дети в эти первые сентябрьские дни не смогли привычно сесть за парты, чтобы начать новый учебный год. В духе братских чувств, которые традиционно связывают крымчан и россиян, исходя из желания оказать помощь попавшим в беду людям, руководство Автономной Республики Крым приняло решение обратиться к российской стороне с предложением направить в сентябре на учебу и отдых в крымские здравницы сто пятьдесят детей из пострадавших семей", - сказано заявлении. Расходы берет на себя бюджет Крыма.