В школе Хьюстона произошла драка, погиб один человек

Один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате инцидента с использованием холодного оружия в одной из школ Хьюстона в США (штат Техас).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал АВС, по данным полиции, один из раненых находится в критическом состоянии.

Кто именно пострадал в ходе драки - школьники или учителя - пока неизвестно. Очевидцы сообщают, что из школы были выведены два человека в наручниках.

После инцидента учебное заведение было закрыто. Обстоятельства происшествия расследуются.