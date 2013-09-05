В школе Хьюстона произошла драка, погиб один человек
10:03, 05 сентября 2013Зарубежные новости
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Еще несколько человек ранены
Один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате инцидента с использованием холодного оружия в одной из школ Хьюстона в США (штат Техас).
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал АВС, по данным полиции, один из раненых находится в критическом состоянии.
Кто именно пострадал в ходе драки - школьники или учителя - пока неизвестно. Очевидцы сообщают, что из школы были выведены два человека в наручниках.
После инцидента учебное заведение было закрыто. Обстоятельства происшествия расследуются.
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