Россия вывела из-под контроля маслодельный комбинат

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) с 3 сентября вывело из-под режима усиленного контроля предприятие Славутский маслодельный комбинат (филиал компании «Прометей»), входящий в состав крупного производителя молочной продукции «Милкиленд».

Соответствующее решение опубликовано на официальном веб-сайте Россельхознадзора.

Согласно сообщению, отбор проб продукции комбината в режиме усиленного лабораторного контроля завершен, однако в настоящее время лабораторные исследования отобранных образцов продолжаются.

Славутский маслодельный комбинат находился под усиленным лабораторным контролем Россельхознадзора с 25 мая 2013 года в связи с обнаружением в партии сыров его производства окситетрациклина.

Как сообщал УНИАН, в августе Россельхознадзор также вывел из-под режима усиленного лабораторного контроля производителя сыров «Менский сыр» (филиал компании «Прометей»), входящий в состав «Милкиленда».

Справка УНИАН. Группа компаний «Милкиленд» - диверсифицированный производитель молочной продукции, ведущий бизнес в России, Украине и Польше. «Милкиленд» входит в пятерку передовых компаний молочного рынка стран СНГ.

Компания «Милкиленд» владеет 10 заводами в Украине, Останкинским молочным комбинатом в Москве и заводом Ostrowia в Польше и занимается производством твердых сыров и масла, а также цельномолочных продуктов.

Большую часть своей продукции «Милкиленд» продает под брендом "Добряна", а также "Останкинская" и "Коляда".