Жирная морская рыба придаёт сосудам эластичности

Высокая доля ненасыщенных жирных кислот делает клеточные мембраны более проницаемыми, способствуя тем самым обмену веществ, пишут иностранные СМИ.

Полиненасыщенные жирные кислоты противодействуют кальцификации артерий (атеросклерозу), который, следовательно, ведет к хроническому недостатку кровоснабжения мозга и всех сосудов сердечно-сосудистой системы.

Полиненасыщенные жирные кислоты, такие как омега-3 жирные кислоты содержатся в водорослях, а значит и в рыбе, такой как лосось, скумбрия, сельдь и тунец. Но и рапсовое масло, грецкие орехи, шпинат, сафлоровое масло, масло из виноградных косточек, соевое масло и чечевица содержат их.