Cвекла тонизирует мозг

Как утверждают американские ученые, регулярное употребление свекольного сока прекрасно подходит для тонизирования мозга, пишут иностранные СМИ.

А именно улучшает кровоток и насыщение клеток кислородом. В исследовании участвовали 14 пациентов в возрасте от 70 лет и старше. Эксперимент длился четыре дня. Ежедневно утром к обычному завтраку испытуемых добавляли по стакану свежего свекольного сока.

При этом содержание солей азотной кислоты - нитратов - в этих порциях достигало 16 граммов.

После каждого такого употреблении пищи врачи проверяли пребывания сосудов головного мозга на аппарате МРТ. Уже со вторых суток наблюдений стало очевидно, что после богатого нитратами завтрака кровоток заметно улучшается, насыщение кислородом растет.