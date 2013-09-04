Бег поможет предотвратить осеннюю депрессию

Оказывается, лучшее время для начала ежедневных пробежек – это осень. Бег осенью помогает организму подготовиться к зиме, укрепить иммунную систему и предотвратить осеннюю депрессию, пишут иностранные СМИ.

Хотите сбросить лишние килограммы? Начните с быстрой ходьбы по утрам и постепенно переходите к бегу. Утренняя пробежка помогает сжигать подкожный жир. Единственное условие – бегать необходимо натощак. Можно позволить себе лишь стакан теплой воды или чашку зеленого чая.

Бег с утра не только заряжает энергией на весь день, но и предотвращает возникновение и развитие депрессии, что особенно актуально в хмурые осенние дни. К тому же бег активизирует жизненные силы организма и укрепляет иммунитет.

Как подготовиться к пробежке?

Для начало желательно хорошо разогреться: нескольких упражнений дом и быстрой ходьбы до парка или стадиона будет достаточно. Не переутомляйтесь, пробегайте ровно столько, сколько комфортно вашему организму на данный момент. Постепенно вы втянитесь и приучите себя к более длительным пробежкам.

Что надеть?

Осенью лучше всего формировать экипировку для бега по известному народному способу – «капуста». Начните с удобного бесшовного белья, специальный бюстгальтер для бега просто необходим, особенно обладательницам груди больше второго размера. Сверху наденьте футболку из натурального хлопка, затем спортивную куртку из дышащего материала и сверху, в зависимости от погодных условий, непромокаемую ветровку с капюшоном. Не забудьте про теплый шарф, спортивную повязку или шапку и перчатки. Отдельное внимание уделите кроссовкам, ни в коем случае не бегайте в кедах, так высока вероятность травм. Лучше всего приобрести специальные кроссовки для бега с правильной амортизацией.

Начните бегать по утрам уже завтра, и вы убедитесь в пользе утренних пробежек всего через несколько недель. Бег – лучшее лекарство от депрессии, гриппа и простуды!