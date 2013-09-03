Из Сирии сегодня эвакуировали 26 граждан Украины

Сегодня из Сирии были эвакуированы 26 граждан Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“Сегодня при содействии Посольства Украины из Сирии и в Ливан были перевезены 26 граждан Украины и 4 гражданина Сирии – родственник и украинских граждан”, - сообщил Перебыйнис.

По его информации, украинские граждане были размещены в гостинице за средства МИД Украины, и в ближайшие дни министерство планирует эвакуировать их в Украину.

Перебыйнис напомнил, что на сегодняшний день в Сирии находится около 400 граждан Украины, состоящих на консульском учете.

В то же время он не исключил, что в Сирии находятся украинцы, которые не состоят на консульском учете.

При этом Перебыйнис напомнил, что МИД призвал украинских граждан в Сирии сообщать о местах их пребывания и контактную информацию, чтобы легче было выйти с ними на связь в случае возникновения критической ситуации.

“Этот призыв был услышан, и мы получили уже около 10 таких сообщений от наших граждан”, - сказал Перебыйнис.

Он также отметил, что обращения от украинских граждан об эвакуации из Сирии поступают регулярно.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что в СМИ появилась информация, что Посольство Украины в Сирии отказывает в выдаче визы сирийским родственникам граждан Украины, Перебыйнис отметил, что в случае, если граждане Сирии имеют в порядке все документы, которые подаются на получение визы, то никаких преград для получения виз нет.

“Я не исключаю, что есть отказы в выдаче виз, как и в любой стране такая практика существует, но я бы не стал говорить, что это носит какой-то массовый характер”, - сказал Перебыйнис.

Как сообщал УНИАН, обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщили о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окраинах Дамаска, коалиция национальной оппозиции Сирии утверждает, что число жертв составляет около 1,3 тысячи человек. Сирийские власти отбросили обвинение. После этого на Западе открытого заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт.