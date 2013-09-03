В Австралии женщина без матки вынашивает двух девочек

Австралийские медики из клиники Melbourne IVF и Королевского женского госпиталя впервые в мире помогли женщине зачать ребенка с помощью тканей яичников, имплантированных в брюшную полость, пишет 9 News. Женщина несколько лет назад попросила, чтобы ткани одного яичника заморозили. Второй она потеряла из-за рака.

Сейчас идет 25 неделя беременности. Женщина вынашивает двух девочек, которые развиваются нормально. Надо сказать, до этого врачам из разных стран удавалось добиться появления на свет 29 детей из замороженных тканей яичников. Но в этот раз ученые впервые провели трансплантацию тканей вне тазовой области.

Рассказывает доцент Кейт Стерн: "Через семь месяцев после имплантации тканей в стенку брюшной полости и после цикла неагрессивной гормональной стимуляции в месте имплантации мы обнаружили два пузырька (фолликула). В них созревали яйцеклетки. Собственно, из них мы выделили две яйцеклетки, а потом пересадили их в матку. Получается, все процессы, необходимые для будущей беременности, могут проходить вне матки".