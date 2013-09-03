Осенние перепады температуры опасны для сердца

Снижение температуры, связанное с приходом осени, опасно для здоровья сердца. Как показало исследование, похолодание повышает риск острого инфаркта миокарда, передает РИА "Новости".

Марк Клайс из клиники Университета Антверпена проанализировал медкарты 16000 человек с историей сердечных недугов и данные 73 метеостанций, расположенных поблизости от мест госпитализации. Помимо температуры и влажности, в расчет брались показатели загрязнения воздуха (частицы, выхлопные газы, сажа).

Оказалось, загрязнение никак не влияло на риск инфаркта, а вот снижение температуры на 10 градусов соответствовало 7%-у повышению риска. Причем, речь идет не только о зимнем периоде. Играют роль даже перепады между температурами в помещении и на улице.

Причина взаимосвязи кроется в стимулировании холодовых рецепторов, располагающихся на коже. Они напрямую воздействуют на симпатическую нервную систему, тем самым, повышая риск образования тромбов и сердечного приступа. В группе особого риска находятся гипертоники и диабетики преклонного возраста.