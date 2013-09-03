Признаки среднего возраста

Многие полагают, что средний возраст по-настоящему начинается после 53 лет. Но британские ученые считают: принимая во внимание рост продолжительности жизни и здоровый образ этой жизни, который входит в моду, человек больше не ощущает характерного спада после 40 лет.

По этой причине 53% человек из 2 тысяч опрошенных вообще считали, что феномен среднего возраста исчерпал себя, и его больше нет. Среди лиц старше 50 лет 43% еще не вошли в средний возраст. Почти три четверти подчеркнули: больше подобных разграничений между возрастными группами нет.

8 из 10 согласились: сейчас определить, когда начинается средний возраст, трудно. Примерно столько же человек считают, что все дело в самовнушении. Так, если считать себя старым, начнешь стареть.

Приближающийся средний возраст можно отследить по следующим признакам: человека раздражают современные гаджеты, он не понимает, о чем говорит молодежь, у него начинают болеть суставы. Человеку хочется спать, он не любит шумные места, зато любит удобную, а не модную одежду.

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