За сто лет европейцы выросли на 11 сантиметров

За последние сто лет средний рост мужчин-европейцев увеличился на 11 сантиметров. Таковы результаты исследования, проведенного учеными Эссекского университета, передает dw.de со ссылкой на информационное агентство dpa.

Ссылаясь на данные Федерального статистического ведомства dpa также сообщает, что в настоящее время средний рост молодых мужчин в Германии составляет около 1,80 метра.

Увеличение роста людей является следствием улучшения благосостояния и здоровья населения европейских стран, утверждают исследователи. При этом они отмечают, что, как это ни парадоксально, темпы роста жителей Северной и Западной Европы особо ускорялись в период мировых войн и Великой депрессии. Основной причиной является характерная для того нелегкого времени низкая рождаемость, полагают ученые. Как показал проведенный ими анализ, чем меньше размер семьи, тем выше средний рост ее членов.

Британские исследователи сравнивали рост мужчин из 15 европейских стран, средний возраст которых составлял 21 год. Необходимые сведения были получены из имеющихся статистических данных, за более ранние периоды - из регистров с информацией о составе военнослужащих и призывников. Выяснить, насколько изменился рост женщин, подобным образом практически невозможно, указывают ученые в своем отчете. Проведенное исследование охватывает период с 1870 по 1980 годы.