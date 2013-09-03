Число сирийских беженцев достигло 2 млн - ООН
09:47, 03 сентября 2013Зарубежные новости
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Треть населения покинула дома
Число сирийских беженцев, вынужденных покинуть страну из-за продолжающегося конфликта, достигло 2 миллионов.
Об этом сообщило Агентство ООН по делам беженцев, передает русская служба Би-Би-Си.
За последние полгода число беженцев удвоилось.
Еще 5 миллионов человек бежали от гражданской войны в другие районы страны.
В общей сложности около трети населения пришлось оставить свои дома.
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутеррес заявил, что многие беженцы живут в ужасающих условиях, но им невозможно оказать помощь.
Он подчеркнул, что важно не допустить распространения конфликта на соседние страны, что может взорвать ситуацию на Ближнем Востоке.
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