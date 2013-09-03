Полезные свойства томатного сока

Только в одном стакане свежего томатного сока содержится 0,5 суточной дозы каротина, витамина С и других полезных для здоровья`я веществ, пишут иностранные СМИ.

* Витаминный напиток.

Возьмите 60 г помидоров , 250 мл кефира , по 10 г укропа и петрушки, сахар , соль по вкусу. Сначала холодный кефир размешайте с мелко нарезанной зеленью, затем влейте в него томатный сок и добавьте соль и сахар. Вкусно и полезно.

* Профилактика гипертонии.

В течение дня выпивайте перед едой 1 стакан свежего томатного сока, перемешанного с 1 ст. ложкой натурального меда. Это средство также помогает уберечься от глаукомы, стимулирует образование желудочного сока , улучшает кровоснабжение сердечной м`яза.

* При повышенном весе .

Специальный салат: помидоры - 400 г , яблоки - 40 , лук репчатый - 15 , сметана - 20 г , 1 долька лимона , соль по вкусу. Перемешать и принимать ежедневно в качестве блюда , что помогает справиться с лишним весом.

* Варикозное расширение вен.

Зеленый помидор разрезать вдоль и свежим срезом приложить к узлам расширенных вен. Держать , пока не почувствуется покалывание. Если такую процедуру выполнять по несколько раз в день в течение 2 недель ( или дольше), узлы исчезнут.