Антиперспиранты - ежедневная доза яда

Современный человек уже не может обойтись без продуктов косметической промышленности, например, аэрозольные дезодоранты–антиперспиранты стали необходимостью, завершающей ежедневный туалет.

По словам специалистов, почти 50% детей в возрасте 11 лет пользуются дезодорантами, часто "ароматизируя" себя настолько сильно, что за ними тянется настоящий шлейф из запахов. Миллионную прибыль от продаж дезодорантов обеспечивают рекламные ролики, которые твердят о том, что все девушки будут сражены наповал аромат определенного парфюма.

По словам ученых, в особенности такая реклама эффективно действует на подростков, что тревожит специалистов, утверждающих, что чрезмерное увлечение такими продуктами может стать причиной аллергических реакций, астмы и затрудненного дыхания. В редких случаях это может привести и к проблемам с сердечной деятельностью.

Морин Дженкинс из Allergy UK говорит, что один из трех взрослых страдает различными формами аллергических заболеваний - бронхиальной астмой, аллергическим ринитом или экземой, а парфюмерия, в которую входит ряд химических средств, усугубляет это состояние.

Еще одним фактором, негативно сказывающимся на здоровье, является распыление дезодорантов в закрытом пространстве, говорит доктор Питер Дингл, ученый-эколог и токсиколог. Несмотря на рекомендации, указанные на этикетках большинства парфюмерных продуктов, распылять их в открытом пространстве, большинство потребителей делают это в ванной комнате, да еще и при закрытой двери.