Почему бессонница снижает работоспособность
15:09, 02 сентября 2013Зарубежные новости
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Результаты исследований
Если человек не смог выспаться ночью, это негативно отразится на его мозге, что показало сканирование. Ученые из Университета Калифорнии сравнили мозг 25 человек, страдающих бессонницей, и 25 здоровых добровольцев, рассказывает Free Press Journal.
Итак, при бессоннице у человека нарушался нормальный процесс активации отдельных зон мозга во время выполнения тестов на память, пишет Меддэйли. Таким образом, страдала память и скорость реакции. В свою очередь, некоторые специалисты считают, что именно неправильные схемы мозговых связей влияют на восприятие качества сна (в ходе исследования участники сами оценивали свой сон).
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