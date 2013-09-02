Почему бессонница снижает работоспособность

Если человек не смог выспаться ночью, это негативно отразится на его мозге, что показало сканирование. Ученые из Университета Калифорнии сравнили мозг 25 человек, страдающих бессонницей, и 25 здоровых добровольцев, рассказывает Free Press Journal.

Итак, при бессоннице у человека нарушался нормальный процесс активации отдельных зон мозга во время выполнения тестов на память, пишет Меддэйли . Таким образом, страдала память и скорость реакции. В свою очередь, некоторые специалисты считают, что именно неправильные схемы мозговых связей влияют на восприятие качества сна (в ходе исследования участники сами оценивали свой сон).