Новый метод в стоматологии уменьшит боль и риск осложнений

Доктор Маргам Чандрасекаран совершил настоящий переворот в медицине, разработав методику, позволяющую уменьшить болевые ощущения и риск осложнений, вызванные удалением зуба, пишет The Indian Express. За изобретение доктор удостоился личной похвалы премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна.

Его разработка - крошечный цилиндрический каркас для костной ткани. Он помогает расти кости и восстановить форму десны после удаления зуба. Каркас сделан из биополимера, который сам растворяется за 2-6 месяцев.

Данный каркас уже доступен пациентам из Великобритании, Тайваня и Сингапура. Свою работу над биокаркасом доктор Чандрасекаран начал еще в 2007 году после окончания Национального технологического университета Сингапура.

Удаление зуба - непростая процедура с большим количеством осложнений. Одно из самых распространенных осложнений называется "сухая лунка" (сгусток крови, защищающий ранку от инфекции, что дает боль). Также возможны сильные и длительные кровотечения. Этому способствуют менструация, гипертония, гемофилия. В отдельных случаях удаление зуба приводит к перелому нижней челюсти (если хирург применяет значительные усилия) и вывиху челюсти.