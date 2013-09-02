Виноград предупреждает развитие диабета

Свежие фрукты помогают от самых разных болезней, особенно от хронических, таких как диабет второго типа и т. д. Однако до сих пор исследования на эту тему заканчивались не очень внятными результатами: непонятно было, все ли фрукты одинаково полезны, от каких недугов они защищают в первую очередь и т. д.

Ясность в этот вопрос взялись внести ученые из Гарвардского университета (США) и Национального университета Сингапура.

Ци Сунь и его коллеги использовали данные нескольких продолжительных клинических исследований, проводившихся с середины 1980-х и до конца 2000-х. Статистика охватывала более 180 тыс. людей, среди которых, правда, преобладали мужчины (чуть больше 150 тыс.). Каждые четыре года испытуемые отвечали на вопросы, касающиеся их рациона: например, как часто они едят те или иные фрукты и в каком количестве. Опрашиваемые должны был выбрать ответ из нескольких вариантов, от «менее одного раза в месяц» и до «шести и более раз в неделю».

Было решено сосредоточиться на десяти фруктах и ягодах, среди которых были виноград, банан, слива, яблоко, черника, грейпфрут и т. д. Кроме того, ученых отдельно интересовали соки, в первую очередь яблочные, апельсиновые и грейпфрутовые.

Все это сравнивали с медицинскими сведениями вроде наличия или отсутствия вредных привычек, ростом и весом, характером физической активности и пр. У женщин особое внимание обращали на гормональный баланс и время наступления менопаузы. И все это потом сопоставляли со статистикой по диабету второго типа.

Как пишут исследователи в British Medical Journal, если человек хотя бы два–три раза в неделю ел фрукты - особенно чернику, яблоки или виноград, - то вероятность появления у него диабета уменьшалась на 23% по сравнению с теми, кто ел их реже одного раза в месяц. При этом авторы подчеркивают, что соки, напротив, увеличивали риск диабета. Если человек выпивал более одной порции сока в день, вероятность диабета возрастала на 21%.

Вывод как будто очевиден: ешьте побольше фруктов, заменяя ими по возможности соки. Но почему соки играют на стороне диабета? Почему именно черника, виноград и яблоки оказываются в этом смысле полезнее остальных? Увы, на эти вопросы исследователи пока не отвечают. Понятно, что дело тут, скорее всего, в каких-то особенных веществах, которые есть в этих фруктах, но их выявление, как можно догадаться, дело будущих исследований.