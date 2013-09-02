Новозеландский турист провел 14 дней «в плену» у крокодила
13:30, 02 сентября 2013Зарубежные новости
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Позвал людей при помощи фонаря
Новозеландский турист провел две недели на крошечном острове у берегов Австралии из-за опасности нападения шестиметрового крокодила.
Как сообщает русская служба Би-Би-Си, по словам мужчины, каждый раз, когда он пытался спустить на воду свою лодку, из воды появлялся поджидавший его крокодил, и ему приходилось возвращаться на остров.
Когда его продовольственные запасы стали подходить к концу, турист попытался привлечь внимание проживавших неподалеку от острова людей с помощью фонаря и в конце концов был спасен.
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