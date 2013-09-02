Немного вина снизит риск депрессии

По словам ученых, вино так же позитивно сказывается на психике человека, как и на его сердечно-сосудистой системе. Семилетнее наблюдение примерно за 5500 человек 55-80 лет выявило данную связь. Также ряд исследований показал: ресвератрол и прочие фенольные соединения в вине позитивно влияют на отдельные зоны мозга.

Все участники последнего исследования никогда не страдали от полноценной депрессии и не имели проблем со спиртным. В ходе изыскания было установлено, что чаще всего люди пили вино. Они выпивали немного вина еженедельно. Это позволяло избежать развития депрессии.

Самые низкие показатели депрессии наблюдались в группе людей, выпивавших по 2-7 маленьких бокалов вина в неделю. На статистику не влияли сторонние факторы риска. Профессор Мигель Мартинес-Гонсалес из Университета Наварры, один из авторов изыскания, полагает, что у депрессии и ишемической болезни сердца много общего - единые биологические механизмы. Поэтому вино помогает.

meddaily.ru