В Китае при землетрясении погибли не менее 4 человек

Не менее 4 человек погибли и 10 пострадали в результате землетрясения, произошедшего на юго-западе Китая на границе провинций Юньнань и Сычуань.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа, стихией были разрушены не менее 600 и повреждены более 55 тыс. домов.

Более 9 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в ночь на 31 августа. Эпицентр подземных толчков находился близ города Бэньцзылань в провинции Юньнань. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.

Бэньцзылань оказался практически отрезанным от внешнего мира - землетрясение повредило несколько автодорог, оборваны линии связи. Вызванный подземными толчками оползень повредил три туристических автобуса, один из туристов погиб.