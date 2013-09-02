3025 человек госпитализированы после начала паводков в России

В результате паводков на Дальнем Востоке были госпитализированы более 3 тыс. человек.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщила журналистам глава Минздрава России Вероника Скворцова.

По ее словам, в большинстве случаев речь идет об обострении хронических заболеваний и легких травмах.

"Госпитализировано 3025 человек, (в том числе) 631 ребенок, - сказала министр. - В основном, это реакция на стресс, обострение хронических заболеваний и нетяжелые травмы".

Скворцова также рассказала, что сейчас проводится работа по предотвращению распространения респираторных заболеваний, особенно с учетом ночных похолоданий. В частности, из Москвы в Хабаровск отправится самолет с медикаментами, необходимые препараты поставляются и в другие охваченные стихией районы. Всего же в пострадавших регионах медиками были осмотрены 37 тыс. 145 человек, из них 10 тыс. 65 детей.

Также Скворцова сообщила, что из-за паводков оказались подтоплены почти 50 медицинских учреждений, сумма ущерба составила более 212 млн рублей.

"Пострадали 43 медицинских организации Дальневосточного федерального округа и три медсанчасти Федерального медико-биологического агентства, которые расположение в трех регионах (Дальнего Востока)", - сказала министр.

"Экономический ущерб (составляет) всего - 212,6 млн рублей", - отметила Скворцова, добавив, что на сегодняшний день в пострадавших районах развернуты четыре мобильных госпиталя.

Тем временем Амур ежедневно бьет все прежние рекорды по подъему уровня воды за последние 120 лет наблюдения гидрологов за состоянием реки. Сегодня утром уровень воды у Хабаровска поднялся до отметки 782 см.

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