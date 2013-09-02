Как правильно ухаживать за ногтями

1. Не используй средства для снятия лака с ацетоном. Ацетон сильно сушит ногти, что становится причиной их ломкости и расслаивания. Используй для снятия лака средства без ацетона, пишут иностранные СМИ.

2. Не обрезай кутикулу

Кутикула защищает ноготь от грибков и бактерий, поэтому обрезать ее не стоит. Удаляя кутикулу ногтя, ты рискуешь подхватить неприятную инфекцию, которая может повредить ногтевое ложе и привести к необратимым повреждениям ногтя. Лучший метод избавиться от кутикулы - отодвигать ее с помощью апельсиновой палочки к краю ногтя.

4. Увлажняй кутикулу и ногтевое ложе

Так же, как и коже, ногтям требуется увлажнение. Поэтому регулярно пользуйся увлажняющим кремом для рук и ногтей. Нанесение специальных масел и увлажняющих кремов на кутикулу и вокруг нее поможет увлажнить весь ноготь. Увлажнение поможет избежать появления трещин и сколов.

5. Не используй укрепители для ногтей

По мнению специалистов-косметологов, эти средства не проходили клинических испытаний, а значит, заявления их производителей не подкреплены наукой. Если ногти и так хрупкие и слабые, то подобные средства могут навредить.

6. Витамины для ногтей

Витамины группы В помогут сохранить ногти крепкими и здоровыми, как утверждают исследователи. В немецком исследовании принимали участие 45 добровольцев с серьезными проблемами ногтей. Они принимали 2,5 мг биотина (препарат группы витамина В) в день в течение нескольких месяцев. 91% из них заметили значительное улучшение. Под воздействием этого витамина, ногтевая пластина становится толще.