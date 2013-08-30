Люди средних лет способны не слышать своего супруга

Это позволяет им больше обращать внимание на голоса посторонних. Суть в том, что люди привыкают к голосам друг друга, и голос партнера становится проще выделить на фоне общего шума. Но одновременно с этим его проще и заглушить, пишет The Province.

Однако способность игнорировать голос партнера ослабевает по мере старения. Сотрудники Королевского университета в Канаде констатируют: знакомые голоса влияют на особую сеть в мозге человека. Стареющему человеку все сложнее фокусироваться на голосах незнакомых людей, отличая их от уже знакомых звуков.

Ученые специально попросили людей 44-79 лет, находившихся в браке, записать, как они начитывают некий текст. Каждый участник эксперимента прослушивал потом запись с голосом супруга, одновременно с этим слушая голос незнакомого человека. В результате нужно было рассказать, о чем говорил супруг и незнакомец. Оказалось, участники всех возрастов лучше воспринимали голос супруга, но именно люди средних лет блокировали голос супруга, чтобы лучше расслышать незнакомца.

meddaily.ru