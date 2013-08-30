На Кубе - очередная вспышка холеры

По данным Панамериканской организации здравоохранения, на Кубе заразились 163 человека, включая 12 туристов, передает meddaily.ru . Все пострадавшие получают медицинскую помощь и идут на поправку. Источник холеры не называется.

Новые случаи были обнаружены в Гаване (на западе), в Сантьяго-де-Куба и Камагуэй (на востоке), говорится в официальном отчете за 23 августа. Известно, что заболели туристы из Германии, Чили, Испании, Венесуэлы (по два человека), Италии (трое) и Нидерландов (один).

В течение 50 лет Кубе удавалось оставаться свободной от холеры. Согласно данным Минздрава, последний раз холера посещала Кубу почти сразу после революции 1959 года. Но болезнь вернулась в восточные провинции летом 2012 года, когда скончались трое и заразились 417 человек. Тогда холера добралась до столицы - Гаваны.

Судя по всему, зараженной оказалась вода из колодцев. Но эксперты длительное время не могли выявить конкретный источник заражения. Чтобы сдержать распространение холеры, властям пришлось отдать указ о добавлении хлора в систему водоснабжения.

Холера - острое заболевание, симптомы которого вызваны размножением в просвете тонкой кишки холерного вибриона. У человека появляется сильная диарея, сопровождающаяся активной потерей внеклеточной жидкости и электролитов. Из-за обезвоживания возможно развитие дегидратационного шока и острой почечной недостаточности.