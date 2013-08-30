Почему с возрастом ухудшается память

Эксперименты с мышами, проводившиеся Медицинским центром Университета Колумбии, говорят: во всем виновата сниженная концентрация одного белка. На самом деле, ученые изначально исследовали мозг 8 мертвых людей 22-88 лет. Оказалось, в зависимости от возраста человека менялась активность 17 генов, передает BBC. И один ген влиял на выработку белка RbAp48, пишет Меддэйли

Ученые вывели мышей с низкими показателями RbAp48. В итоге молодые особи так же плохо справлялись с тестами на память, что и старые животные. А вот увеличение показателей, напротив, обращало все вспять - память улучшалась. Данные наблюдения относятся только к тем случаям, когда снижение качества памяти не вызвано болезнью Альцгеймера, то есть, если клетки мозга продолжают работать.

Насколько безопасно изменять уровень RbAp48 в человеческом теле, пока не очень понятно. Возможно, при попытке воздействия на белок будут затронуты другие системы, что спровоцирует необратимые последствия.