Спиртное увеличивает вероятность развития рака молочной железы

Если женщина употребляла алкоголь до своей первой беременности, то позднее она может столкнуться с раком груди. Об этом предупреждают американские ученые, передает Xinhua. Они впервые исследовали влияние алкоголя, употребляемого в период с начала менструаций и до первой беременности.

Согласно данным Медицинской школы Вашингтонского университета, ткани женской груди очень чувствительны к канцерогенам. Анализ данных 91005 женщин 25-44 лет показал: из общего числа отмечалось 1609 случаев рака груди и 970 случаев доброкачественных заболеваний молочной железы.

Чем длиннее был период до первой беременности, тем выше риск рака. Если же речь идет о тех, кто не пьет спиртное, то женщины, родившие позже (прошло 10 лет и более между менструацией и беременностью), имели на 26% и 81% выше риск рака груди и доброкачественных заболеваний молочной железы соответственно, если сравнивать с женщинами, впервые родившими в молодом возрасте.

Так, с выпитым каждый день напитком риск рака груди повышается на 13%. А каждой бутылке пива, бокалу вина и рюмке ликера соответствовало повышение риска доброкачественных заболеваний на 15%. Кстати, наличие данных заболеваний увеличивает вероятность развития рака груди на 500%. Ученые хотят выяснить, что может противостоять негативному эффекту алкоголя.