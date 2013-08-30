Ученые Университетов Лимерика и Хартфордшира говорят, что их исследования доказали необычную зависимость: люди, страдающие депрессией, отличаются особой пунктуальностью. А ведь для многих «депрессирующих» время тянется чрезвычайно медленно!

Впрочем, именно по упомянутой выше причине человек способен уделять особо пристальное внимание каждому конкретному отрезку времени. Психологи называют это явление «депрессивный реализм».

Насколько полезна эта информация с прикладной точки зрения? Некоторые психологи считают, что определение этой закономерности поможет вывести новую формулу лечения депрессии. Они надеются применять методику концентрации на текущем отрезке времени, что так свойственно в подавленном состоянии.

Кроме того, ученые настаивают на том, что в состоянии депрессии необходимо сделать усилие и поставить перед собой определенную, вполне конкретную цель. Ведь абстрактные цели, к которым склонны депрессирующие люди, только усугубляют и без того подавленное состояние, в котором не так просто бороться за то, что и представить себе трудно.

Так, гораздо лучше поставить себе целью купить нужную бытовую технику в De dietrich, а не просто «изменить интерьер», ведь последнее может предстать человеку с депрессией в несколько абстрактном свете, ему будет сложно определиться с конкретными шагами.

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